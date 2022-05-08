أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة، صباح اليوم الأحد، استئناف الدراسة لل

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة، صباح اليوم الأحد، استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 – 2022م في كامل التراب الليبي، بعد اِنتهاء عُطلة منتصف السنة الدراسية. وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب الذين اِلتحقوا بمدارسهم بلغ (1794271) طالب وطالبة، يدرس (1544920) تلميذ وتلميذة منهم في الصفوف من الأول إلى التاسع من التعليم الأساسي، فيما يدرس (249351) طالب وطالب في مرحلة التعليم الثانوي.

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