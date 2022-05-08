نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاحد (2022/05/08)
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على ساحل سرت نهار اليوم.
• الريح براني على ساحل سرت بينما يكون شرش إلى متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 -10) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.00) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية الى قليلة السحب .
• الريح غربي على ساحل شحات ويكون شرش إلى بحري على باقي الساحل ســـرعته تتراوح مــا بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 2.00) متر.
• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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