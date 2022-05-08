نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاحد (2022/05/08)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على ساحل سرت نهار اليوم.

• الريح براني على ساحل سرت بينما يكون شرش إلى متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 -10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.00) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى قليلة السحب .

• الريح غربي على ساحل شحات ويكون شرش إلى بحري على باقي الساحل ســـرعته تتراوح مــا بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 2.00) متر.

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة.