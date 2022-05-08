التقى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، المستشار الخاص ل

التقى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، لمناقشة ملف الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للمفوضية لتعزيز جاهزيتها نحو تنفيذ العملية الانتخابية. وأسفر اللقاء عن اتفاق على استمرار تقديم الدعم اللازم للحفاظ على جاهزية المفوضية، والإبقاء على التواصل الوثيق بين المفوضية وبعثة الأمم المتحدة بهدف تبادل المعلومات الفنية ذات العلاقة بتنفيذ العمليات الانتخابية المستقبلية.

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