صور | جانب من استقبال وزيرة الثقافة ” مبروكة توغي أوكي ” بمقر الوزارة في #طرابلس عقب مباشرة عملها بقرار من الدبيبة بعد أشهر عن خروجها من السجن. #المرصد #ليبيا
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
التقى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، المستشار الخاص ل
تم النشر منذُ 8 دقائق
أسعار العملات وخام برنت لليوم الأحد #صدى #ليبيا 2022-05-08 13:31:02
تم النشر منذُ 20 دقيقة
#نشرة_الصيد_البحري الصادرة ليوم الاحد 2022/05/08 بمشيئة الله تعالى
تم النشر منذُ 21 دقيقة
الغصري: أنا من أطلقت اسم عملية البنيان المرصوص ضد داعش #بوابةإفريقياالإخبارية #
تم النشر منذُ 22 دقيقة
أضف تعليقـك