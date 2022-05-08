صور | جانب من استقبال وزيرة الثقافة ” مبروكة توغي أوكي ” بمقر الوزارة في #طرابلس عقب مباشرة عملها بقرار من الدبيبة بعد أشهر عن خروجها من السجن. #المرصد #ليبيا