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صور | جانب من استقبال وزيرة الثقافة ” مبروكة توغي أوكي ” بمقر الوزارة في #طرابلس

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | جانب من استقبال وزيرة الثقافة ” مبروكة توغي أوكي ” بمقر الوزارة في #طرابلس عقب مباشرة عملها بقرار من الدبيبة بعد أشهر عن خروجها من السجن. #المرصد #ليبيا



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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