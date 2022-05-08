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خبر | اقتحام مقر مكتب السجل المدني #صبراتة بمنطقة سوق العلالقة على يد مجهولين سر

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | اقتحام مقر مكتب السجل المدني #صبراتة بمنطقة سوق العلالقة على يد مجهولين سرقوا اجهزة ومستندات وكشوف وخزنة ولاذوا بالفرار . #المرصد #ليبيا




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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