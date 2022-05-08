خبر | الدبيبة يقيم معايدة بمقر رئاسة الحكومة في طريق السكة بحضور عدد من الوزراء بينهم الوزيرة ” مبروكة توغي أوكي ” عقب قراره بإعادتها الى العمل. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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