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قال عضو مجلس النواب مفتاح كويدير، “إن جلسة البرلمان الرسمية يوم غد الإثنين بمدين

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال عضو مجلس النواب مفتاح كويدير، “إن جلسة البرلمان الرسمية يوم غد الإثنين بمدينة طبرق ستناقش مخرجات اجتماعات القاهرة وتكليف اللجنة لحضور الجولة الثانية المزمع عقدها منتصف الشهر الجاري”.
وأكد كويدير في تصريحات صحفية، أن بنود الجلسة ستتضمن الميزانية المقترحة، ودعم السلع الغذائية رفعًا لمعاناة المواطن، بالإضافة لموضوع توحيد جدول المرتبات.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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