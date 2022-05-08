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صور | جانب من استعدادات الدعم المركزي #بنغازي لتأمين مباراة ( الأهلى #طرابلس VS

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | جانب من استعدادات الدعم المركزي #بنغازي لتأمين مباراة ( الأهلى #طرابلس VS أورلاندو الجنوب أفريقي ) التي تقام على تمام السادسة من مساء اليوم على أرض ملعب شهداء بنينا . #المرصد #ليبيا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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