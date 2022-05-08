أكدت وزارة النفط والغاز أن الجهات المختصة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال قضية تلوث البنزين الذي نتج عنه تعطل سيارات بعض المواطنين.

وطالبت الوزارة في بيان لها الأحد، كافة الأطراف بضرورة التحلي بالدقة وانتظار التحقيقات من النائب العام لتنفيذ التشريعات النافذة، مشيرة إلى أن شركة البريقة تتابع هذه القضية عن كثب وتبنت مجموعة من الإجراءات اللازمة،

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