⭕️ عاجل > نورلاند من #القاهرة : التقيت اليوم بعقيلة صالح رئيس مجلس النواب لمناقشة آخر تطورات الانتقال السياسي بينما يستعد المجلس لمناقشة ميزانية وطنية جديدة.

نورلاند : أكدت على التزامنا بدعم آلية ليبية لإدارة عائدات النفط بأقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في #ليبيا .

نورلاند : أكدت على تسهيل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن.

نورلاند : صالح أكد مشاركة البرلمان في المحادثات الدستورية مع مجلس الدولة المقرر استئنافها في القاهرة يوم 15 مايو الجاري.

نورلاند : تظل الانتخابات ضرورية لإضفاء الشرعية على المؤسسات والقيادة السياسية الليبية في نظر الشعب الليبي والعالم. #المرصد