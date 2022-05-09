المركز الوطني للأرصاد الجوية: أجواء ربيعية معتدلة على معظم مناطق ليبيا، مع تكاثر للسحب من حين لأخر على بعض المناطق الغربية (خاصةً دواخل الشمال الغربي – الحمادة – سرت) واحتمال سقوط أمطار متفرقة بداية من مساء يوم الغد وقد تمتد إلى بعض مناطق الشمال الشرقي يوم الخميس، ومن المتوقع أن يبقى الطقس ربيعي ومعتدل نسبياً على أغلب المناطق إلى يوم السبت القادم.

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