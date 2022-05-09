نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الإثنين (2022/05/0

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الإثنين (2022/05/09 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على الساحل من مصراته الى سرت.

• الريح بحري الى براني سرعته تتراوح ما بين (05 -10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 0.75) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا .

• الريح بحري الى شرش ســـرعته تتراوح مــا بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.05– 1.25) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة