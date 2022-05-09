نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الإثنين (2022/05/0

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الإثنين (2022/05/09 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على الساحل من مصراته الى سرت.
• الريح بحري الى براني سرعته تتراوح ما بين (05 -10) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 0.75) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا .
• الريح بحري الى شرش ســـرعته تتراوح مــا بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.05– 1.25) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.
• الرؤيـة جيدة
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