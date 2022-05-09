نجح الدراجان الليبيان “حذيفة الطور” و “بدر عمران” في تحقيق ميداليتين برونزيتين ل

نجح الدراجان الليبيان “حذيفة الطور” و “بدر عمران” في تحقيق ميداليتين برونزيتين لمنتخبنا الوطني في بطولة كأس العرب لسباقات المضمار للدراجات، المقامة في مصر.

وتمكن “حذيفة الطور” من الظفر بأول ميدالية لمنتخبنا الوطني بعدما حل ثالثًا في سباقات المضمار، فيما نجح “بدر عمران” في ضم برونزية أخرى للمنتخب الليبي في سباق الحلبة نوع سكراتش.

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