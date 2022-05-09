ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة “نجلاء المنقوش”، خلال مكالمة هاتفية تلقتها من نظيرها الأوكراني “دميترو كوليبا”؛ سبل تعزيز التعاون المستقبلي في القطاع التجاري والغذائي بما يخدم البلدين.

وأبدت “المنقوش” دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا، ومن جانبه ثمّن “كوليبا” دور وزيرة الخارجية و حكومة الوحدة في دعم بلاده خلال الحرب.

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