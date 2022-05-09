عاجل > #مصر تضبط شحنة كبيرة من السلاح والذخيرة على الاتجاه الغربي مع #ليبيا جنوب واحة سيوة المصرية بعد اشتباك مع مهربين مسلحين .

بيان للجيش المصري : ضبط المهربين مع (2) عربة دفع رباعى بدون لوحات تستخدمها العناصر الارهابية فى التسلل والتهريب .

البيان : ضبط (7) بندقية قناصة (FN) و(2) رشاش كلاشنكوف و (13) بندقية آلية و(5) بندقية بريتا .

البيان : ضبط RBG ورشاش 12,7 و (2) رشاش 14,5 و( 8 ) خزنه آلية و(7) خزنة قناصة (FN) و(2) دانة RBG .

البيان : ضبط (1162) طلقه مختلفة الأعيرة وهاتف بالأقمار الصناعية ومليون قرص مخدر. #المرصد