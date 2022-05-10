المركز الوطني للأرصاد الجوية: تبقي الأجواء ربيعية معتدلة على معظم مناطق ليبيا، م

المركز الوطني للأرصاد الجوية: تبقي الأجواء ربيعية معتدلة على معظم مناطق ليبيا، مع تكاثر للسحب تدريجيا من اليوم على بعض مناطق غرب ليبيا ويوم الغد على مناطق الخليج والوسط مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية (خاصةً دواخل الشمال الغربي – الحمادة – سرت)، وتمتد احتمالية الامطار إلى بعض مناطق الشمال الشرقي يوم الخميس. ومن المتوقع أن يبقى الطقس ربيعي ومعتدل نسبياً على أغلب المناطق إلى يوم السبت القادم.

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