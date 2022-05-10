عاجل

المركز الوطني للأرصاد الجوية: تبقي الأجواء ربيعية معتدلة على معظم مناطق ليبيا، م

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية: تبقي الأجواء ربيعية معتدلة على معظم مناطق ليبيا، مع تكاثر للسحب تدريجيا من اليوم على بعض مناطق غرب ليبيا ويوم الغد على مناطق الخليج والوسط مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية (خاصةً دواخل الشمال الغربي – الحمادة – سرت)، وتمتد احتمالية الامطار إلى بعض مناطق الشمال الشرقي يوم الخميس. ومن المتوقع أن يبقى الطقس ربيعي ومعتدل نسبياً على أغلب المناطق إلى يوم السبت القادم.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك