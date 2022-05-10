نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم \الثلاثاء (10/05/2

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم \الثلاثاء (10/05/2022 (

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة يوم الغد مع احتمال لسقوط أمطار متفرقه على الساحل الممتد من مصراته الى سرت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

• الريح شرش الى بحري يتحول بوم الغد الى براني سرعته تتراوح ما بين (05 -10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اثناء سقوط المطر.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط امطار متفرقة على الساحل الممتد من راس لأنوف الى بنغازي قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

• الريح بحري الى شرش يتحول يوم الغد الى براني على الساحل الممتد من راس لأنوف الى شحات ســـرعته تتراوح مــا بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.05– 1.50) متر.

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل شحات.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اثناء سقوط المطر.