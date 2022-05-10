صور | التجهيزات الأخيرة لافتتاح مشروع المستشفى العسكري في #بنغازي التابع لإدارة الخدمات الطبية العسكرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة بعد انتهاء التركيبات اللازمة لتشغله طواقم ليبية وأجنبية مقيمة وزائرة في مختلف التخصصات . #المرصد #ليبيا