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صور | التجهيزات الأخيرة لافتتاح مشروع المستشفى العسكري في #بنغازي التابع لإدارة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | التجهيزات الأخيرة لافتتاح مشروع المستشفى العسكري في #بنغازي التابع لإدارة الخدمات الطبية العسكرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة بعد انتهاء التركيبات اللازمة لتشغله طواقم ليبية وأجنبية مقيمة وزائرة في مختلف التخصصات . #المرصد #ليبيا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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