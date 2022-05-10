أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ،خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء ،برئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ،على ضرورة التقيد بمراحل استكمال انتخابات المجالس البلدية ،مشيرا إلى أن انتخاب المجالس البلدية تؤكد الالتزام بالمسار الديمقراطي، موضحاً أهمية دور البلديات في الحكومة التي تعتمد خيار اللامركزية بإعطاء صلاحيات واسعة للبلديات، لقدرتها على الوقوف على احتياجات مواطنيها وخياراتهم.

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