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صرح رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل النواب فتحي باشاغا ” أن جهود مجلس النواب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صرح رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل النواب فتحي باشاغا ” أن جهود مجلس النواب والحكومة الليبية كُللت بالنجاح لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية، وذلك بعد اعلان تكتل الهلال النفطي موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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