صرح رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل النواب فتحي باشاغا ” أن جهود مجلس النواب والحكومة الليبية كُللت بالنجاح لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية، وذلك بعد اعلان تكتل الهلال النفطي موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية.

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