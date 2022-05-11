الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بداية من اليوم الأربعاء 11–05–2022.

***********************************************************************ملخص عام : انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشمال والجنوب الغربي مع تكاثر للسحب من حين لآخر وسقوط أمطار متفرقة تكون جيدة على بعض مناطق الدواخل.

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رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على بعض مناطق الساحل والدواخل، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض مناطق الدواخل وسرت تصحبها سحب رعدية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17-23)مْ.

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الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، قد تكون جيدة على مناطق الواحات.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على الخليج.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-23)مْ على المناطق الساحلية، وتكون على جالو والجغبوب ما بين (30-33)مْ.

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الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر احيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الحمادة – الجفرة وأقصي الجنوب الغربي قد تصحبها سحب رعدية وتكون جيدة على الحمادة.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على الحمادة وهون.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26-32)مْ.

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الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على السرير وتازربو مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 35)مْ تصل على الكفرة إلى (39)مْ.

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مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:55)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:09)

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