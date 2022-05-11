الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم الأربعاء 11–05–2022.
***********************************************************************ملخص عام : انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشمال والجنوب الغربي مع تكاثر للسحب من حين لآخر وسقوط أمطار متفرقة تكون جيدة على بعض مناطق الدواخل.
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رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :
حالة السماء: تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على بعض مناطق الساحل والدواخل، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض مناطق الدواخل وسرت تصحبها سحب رعدية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17-23)مْ.
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الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، قد تكون جيدة على مناطق الواحات.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على الخليج.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-23)مْ على المناطق الساحلية، وتكون على جالو والجغبوب ما بين (30-33)مْ.
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الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر احيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الحمادة – الجفرة وأقصي الجنوب الغربي قد تصحبها سحب رعدية وتكون جيدة على الحمادة.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على الحمادة وهون.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26-32)مْ.
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الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على السرير وتازربو مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 35)مْ تصل على الكفرة إلى (39)مْ.
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مدينة طرابلس
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#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأ
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
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