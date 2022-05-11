أكد سفير جمهورية الصين لدى ليبيا وانغ تشيمين، رغبة الشركات الصينية استئناف عملها بدولة ليبيا والمساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمارية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس بطرابلس مع وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة محمد الحويج، لمناقشة المشاكل والعقبات التي تواجه الشركات الصينية في استئناف عملها واستكمال المشاريع الاستثمارية القائمة على تنفيذها.

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