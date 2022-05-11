التحذير البحري للصيادين:
ريح بحري إلى براني نشط إلى قوي تصل سرعته اليوم على الساحل الممتد من راس الأنوف إلى بنغازي ما بين (25-30) عقدة.
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بداية الصلاحية:
يوم الأربعاء 2022/05/11 الساعة 17:00 محلي
نهاية الصلاحية:
يوم الخميس 2022/05/12 الساعة 02:00 محلي
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شرش = شمالية غربية.
براني = شمالية شرقية.
باش = جنوبية غربية.
شلوق = جنوبية شرقية.
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
التحذير البحري للصيادين: ريح بحري إلى براني نشط إلى قوي تصل سرعته اليوم على الس
التحذير البحري للصيادين:
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