التحذير البحري للصيادين: ريح بحري إلى براني نشط إلى قوي تصل سرعته اليوم على الس

التحذير البحري للصيادين:

ريح بحري إلى براني نشط إلى قوي تصل سرعته اليوم على الساحل الممتد من راس الأنوف إلى بنغازي ما بين (25-30) عقدة.

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بداية الصلاحية:

يوم الأربعاء 2022/05/11 الساعة 17:00 محلي

نهاية الصلاحية:

يوم الخميس 2022/05/12 الساعة 02:00 محلي

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شرش = شمالية غربية.

براني = شمالية شرقية.

باش = جنوبية غربية.

شلوق = جنوبية شرقية.

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية