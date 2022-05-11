علقت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية ، نجلاء المنقوش ،على جريمة اغتيال ال

علقت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية ، نجلاء المنقوش ،على جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، فجر الأربعاء، في مخيم جنين ،بالقول إن “قتل شيرين أبو عاقلة بالرصاص الحي على مرأى ومسمع العالم أجمع هو إخراس لصوت الحق، لصوت الضحايا ولصوت المرأة العربية الشجاعة التى لطالما كانت تؤمن بدور الصحافة الحرة وهو خرق علني للمواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان”.

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