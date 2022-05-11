قال عضو ملتقى الحوار السياسي ،عبد القادر حويلي ،الأربعاء، إن فرص التوافق بين مجل

قال عضو ملتقى الحوار السياسي ،عبد القادر حويلي ،الأربعاء، إن فرص التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة باتت كبيرة جدا ،مشيرا أنّ هناك آمالا كبيرة بحدوث هذا التوافق في الجلسة المقبلة بين لجنتي المجلسين الخاصة بإعداد القاعدة الدستورية، خاصة مع الاجتماعات الحالية في مصر بين رئيسي المجلسين، ولقائهما بالسلطات المصرية، التي من شأنها أن تذلل الصعوبات.

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