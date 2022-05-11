تزيد فعالية السحب على مناطق الشمال الغربي وبالاخص الدواخل والمرتفعات ترافقها امط

تزيد فعالية السحب على مناطق الشمال الغربي وبالاخص الدواخل والمرتفعات ترافقها امطار فى بعضها جيد وتتسع رقعة هذه السحب لتشمل الشمال الشرقي مصحوبة بامطار ، مع اعتدال واضح على درجات الحرارة حتي على مناطق الجنوب الغربي ، غير أن المنطقة الجنوبية الشرقية تشهد تقلبات من اهمها نشاط لسرعة الرياح المثير للاتربة كذلك ارتفاع على درجات الحرارة ،لتنخفض مع بداية الاسبوع.

كل ذلك بمشئيةالله وعلمه