قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة، “إن مَن قام بقفل الحقول والموانئ النفطية هم مَن أعطوا الإذن بالفتح”، مؤكدة أن اللجنة التي كلفتها بمتابعة الملف اتضح لها بأنه لا علاقة لأي مكون أو تكتل مدني بعملية الإقفال.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها الأربعاء، أنها تابعت أزمة إقفال بعض الحقول والموانئ النفطية منذ بدايتها من خلال لجنة شكلتها لهذا الغرض، وتواصلت مع الحكماء والأعيان في أنحاء البلاد للوقوف على حقيقية دوافع عملية الإقفال.

#الحدث_الليبي