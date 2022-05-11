ناقشت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال لقاء ج

ناقشت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال لقاء جمعها بسفير إسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو خافيير لاراش؛ أهمية دعم مسار دستوري انتخابي يملكه الليبيون ويكون قابلاً للاستمرار من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأفادت وليامز في تغريدة عبر تويتر، بأنهما اتفقا على ضرورة ضمان توحيد جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا لدعم العملية التي يقودها الليبيون، مع الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض.

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