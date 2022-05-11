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أكدت اللجنة الفنية الجمركية الليبية التونسية على ضرورة متابعة الصادرات التونسية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكدت اللجنة الفنية الجمركية الليبية التونسية على ضرورة متابعة الصادرات التونسية عن طريق البر ومنح تصاريح متعددة المرات للسيارات الليبية داخل الأراضي التونسية، وأيضا على متابعة اتفاقية التبادل الحر، وذلك في ختام اجتماعها الرابع بطرابلس.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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