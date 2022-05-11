صور | التجهيزات الأخيرة لافتتاح صالة مطار بنينا #بنغازي الجديدة ” برنيق ” اليوم الخميس بعد انتهاء المشروع المنشأ كاستثمار بين مصرف التجارة والتنمية والقطاع الخاص بموجب إذن من رئيس الحكومة السابق عبدالله الثني بسعة 2 مليون مسافر سنويًا وصالتين مغادرة وجوازات لركاب الدرجة الاقتصادية والأولى وعدة مقاهي ونقاط خدمات مسافرين وموقف سيارات. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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