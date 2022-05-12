المركز الوطني للأرصاد الجوية: تبقى الكتلة الهوائية الباردة تؤثر على أغلب مناطق ل

المركز الوطني للأرصاد الجوية: تبقى الكتلة الهوائية الباردة تؤثر على أغلب مناطق ليبيا خاصة مناطق الشمال مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية خاصة على مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم ويوم الغد (اجدابيا – سهل بنغازي – الجبل الأخضر- الواحات)، وتكون جيدة على الواحات بينما تنقشع السحب الممطرة تدريجيا على مناطق الشمال الغربي.

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