التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، اليوم الخ

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، اليوم الخميس في طرابلس مع عضو المجلس الرئاسي سابقاً أحمد معيتيق، لبحث تطورات الملف الليبي. وقالت ويليامز في تغريدة عبر تويتر، “اتفقنا خلال اللقاء حول أهمية إجراء الانتخابات بناء على إطار دستوري توافقي وثابت في أقرب وقت ممكن بغية حل الأزمة السياسية وتلبية مطالب الشعب الليبي، كما أكدنا على ضرورة الحفاظ على هدوء الأوضاع”.

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