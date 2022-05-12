قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ،وفاء الكيلاني ،خلال لقاء جمع

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ،وفاء الكيلاني ،خلال لقاء جمعها ،بمدير المشروع ومشرف عام مشروع الزوجة والأولاد ،إن يتم حاليا تجهيز قاعدة بيانات صرف منحة الزوجة غير العاملة والبنات فوق سن الـ 18 بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي ليتم بعدها البدء في صرف المنحة.

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