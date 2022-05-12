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جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ،خلال استقباله مستشارة الأمين العام للأمم ال

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ،خلال استقباله مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي “ستيفاني ويليامز”، ، دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن، معتبراً أن التوافق هو مفتاح الوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية، وتحقيق السلام، وإعادة بناء الدولة على أسس العدل والقانون، مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على تنفيذ كل التزاماته وفي مقدمتها إنجاز ملف المصالحة الوطنية والانتخابات.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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