أعلن جهاز النهر الصناعي عن وقوع اعتداء على صمام التفريغ بالخط الرئيسي لمنظومة غد

أعلن جهاز النهر الصناعي عن وقوع اعتداء على صمام التفريغ بالخط الرئيسي لمنظومة غدامس- زواره- الزاوية، الناقل للمياه عند المحطة الواقعة بين محطة الضخ بسيناون وخزان الجويبية، مما تسبب في انقطاع المياه على مناطق الشعواء، سيناون، نالوت.

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