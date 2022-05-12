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أعلن جهاز النهر الصناعي عن وقوع اعتداء على صمام التفريغ بالخط الرئيسي لمنظومة غد

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلن جهاز النهر الصناعي عن وقوع اعتداء على صمام التفريغ بالخط الرئيسي لمنظومة غدامس- زواره- الزاوية، الناقل للمياه عند المحطة الواقعة بين محطة الضخ بسيناون وخزان الجويبية، مما تسبب في انقطاع المياه على مناطق الشعواء، سيناون، نالوت.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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