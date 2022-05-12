عاجل > مصدر من الأهلي لـ #المرصد : فريقنا ألغى سفره اليوم الى جنوب أفريقيا بعد ا

عاجل > مصدر من الأهلي لـ #المرصد : فريقنا ألغى سفره اليوم الى جنوب أفريقيا بعد انتظار دام 12 ساعة في معيتيقة لعدم توفير طائرة.

المصدر : النادي خاطب الحكومة منذ يوم 8 مايو بشأن توفير طائرة لتمثيل #ليبيا في الكونفدرالية والأخيرة وعدت بتوفيرها بتاريخ اليوم .

المصدر : الفريق أُبلغ بأن الطائرة الرئاسية تحتاج صيانة ولا يمكنها المغادرة الى وجهتهم ولا وجود لطائرات أخرى .

المصدر : الطائرة أجرت رحلات خلال الأيام الماضية لاعادة اعضاء من الرئاسي والحكومة من العمرة واليوم ابلغنا بأنها معطلة .

المصدر : المباراة يوم الأحد ونخشى عرقلة سفر الفريق واجهاده الى آخر لحظة قبل المباراة.