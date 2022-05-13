الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الج

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بداية من اليوم الجمعة 13–05–2022

ملخص عام : تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي خاصةً مناطق الدواخل.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب ، ومن المتوقع أن تتكاثر من حين لإخر هذا اليوم على دواخل المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، وإحتمال تكون شبورة مائية هذه الليلة وصباح يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، وتكون يوم الغد متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(20-25)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي بدايةً من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار خاصةً على مناطق الدواخل ، ومن المتوقع أن تكون جيدة أحياناً تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (18-23)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(25-30)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(29- 35)مْ ، وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:57)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:08)