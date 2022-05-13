الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الج

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم الجمعة 13–05–2022
ملخص عام : تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي خاصةً مناطق الدواخل.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب ، ومن المتوقع أن تتكاثر من حين لإخر هذا اليوم على دواخل المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، وإحتمال تكون شبورة مائية هذه الليلة وصباح يوم الغد على بعض المناطق.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، وتكون يوم الغد متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(20-25)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي بدايةً من يوم الغد.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار خاصةً على مناطق الدواخل ، ومن المتوقع أن تكون جيدة أحياناً تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (18-23)مْ.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(25-30)مْ.
الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.
الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(29- 35)مْ ، وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:57)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:08)
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