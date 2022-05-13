نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الجمعة (13/05/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الممتد من مصراته إلى سرت .
• الريح متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس ويكون شرش إلى متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 -10) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• تتكاثر السحب مع سقوط امطار متفرقة.
• الريح شرش ومتغير الاتجاه على ساحل شحات ســـرعته تتراوح مــا بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اثناء سقوط المطر.
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