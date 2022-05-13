نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الجمعة (13/05/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الممتد من مصراته إلى سرت .

• الريح متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس ويكون شرش إلى متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 -10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• تتكاثر السحب مع سقوط امطار متفرقة.

• الريح شرش ومتغير الاتجاه على ساحل شحات ســـرعته تتراوح مــا بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اثناء سقوط المطر.