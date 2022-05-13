أعلن جهاز الردع ،إحباط عملية تهريب قطع أثرية تعود أثريتها للعهد الروماني ،مشيرا أن مجموعة متكونة من أربعة أشخاص من العاصمة طرابلس يمتهنون تجارة الآثار المحمية وتهريبها ،و تابع : “بالفعل وقع اثنين منهم في قبضة الجهاز ولازال الباقي في حالة تتبع ورصد وستصل اليهم يد الجهاز في أقرب وقت، ومرفق بعض بطاقات التسجيل من مصلحة الآثار لهذه القطع” وفق تعبيره.

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