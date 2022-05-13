قالت المستشارة العلمية بالهيئة الليبية للبحث العلمي ،مفيدة محمد جبران ،إن القانو

قالت المستشارة العلمية بالهيئة الليبية للبحث العلمي ،مفيدة محمد جبران ،إن القانون رقم (3) لعام 1994م ،يحتاج إلى إعادة النظر في نصوصه بما يتماشى بالمستجدات التي ظهرت مؤخرا ،”فحالة الفوضى التي أعقبت الثورة والنزاعات المسلحة نبهتنا لوضع تراثنا. نحتاج إلى نصوص قانونية صارمة ورادعة لكل من يساهم في العبث أو التشويه أو الطمس أو المتاجرة بتراثنا” إضافة إلى ضرورة زيادة الوعي بأهمية هذا التراث. فلابد من تدريس مادة التراث بشقيه كأحد مناهج الدراسية منذ التعليم الأساسي إلى أعلى المستويات التعليمية.

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