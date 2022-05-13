أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن روما تدفع باتجاه حل في ليبيا و تسعى مع كل وساطة دبلوماسية لمحاولة جلب الاستقرار إلى البلاد دون العداء لأي من الجانبين ، و أضاف دراغي خلال كلمته اليوم في منتدى نحو الجنوب الذي نظمه البيت الأوروبي إن خطة الحل في ليبيا ليست سهلة، و الهدف هو إيجاد حل وسط للنجاح في تشكيل حكومة منتخبة من الشعب بحرية.

#الحدث_الليبي