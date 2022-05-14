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طالب عميد بلدية غدامس، قاسم المانع، خلال فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الذي أقيم

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

طالب عميد بلدية غدامس، قاسم المانع، خلال فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الذي أقيم تحت إشراف مركز غدامس للأبحاث والدراسات وتوثيق التراث؛ بإخراج مدينة غدامس القديمة من قائمة منظمة اليونسكو للمواقع المهددة.
وكانت “يونسكو” قررت إدراج غدامس ضمن المواقع المهددة في قائمة التراث العالمي، بسبب آثار النزاع المسلح الذي حدث في العام 2011 وما بعده.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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