صرح رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة إبراهيم الجراري في تصريح خاص بالحدث

بموافقة المصرف المركزي على فتح الاعتمادات المصرفية عن طريق الشحن البري للبضائع الموردة من مصر ذات المنشأ المصري

وأذن المصرف المركزي في خطاب وجهه الى المصارف العاملة في البلاد تحصلت الحدث على نسخة منه باستلام مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية للسلع المصرية عبر منفذ امساعد – السلوم بين البلدين وفق ضوابط اللجنة العليا المشكلة بين الجانبين.

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