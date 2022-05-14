عاجل

صرح رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة إبراهيم الجراري في تصريح خاص

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صرح رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة إبراهيم الجراري في تصريح خاص بالحدث
بموافقة المصرف المركزي على فتح الاعتمادات المصرفية عن طريق الشحن البري للبضائع الموردة من مصر ذات المنشأ المصري
وأذن المصرف المركزي في خطاب وجهه الى المصارف العاملة في البلاد تحصلت الحدث على نسخة منه باستلام مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية للسلع المصرية عبر منفذ امساعد – السلوم بين البلدين وفق ضوابط اللجنة العليا المشكلة بين الجانبين.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك