قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بزيارة ميدانية لعدد من الشركات الصناعية جنوب العاصمة طرابلس، رفقة سفير جمهورية تونس لدى دولة ليبيا الأسعد العجيلي، تم فيها مناقشة الفرص الواعدة بقطاعات الصناعة، وأيضا التشبيك بين القطاع الخاص بالبلدين، وإقامة شراكة تعزز التبادل التجاري الثنائي والتوجه نحو السوق الافريقية.

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