بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس السبت، خلال لقائه مع مستشارة الأمين العام ل

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس السبت، خلال لقائه مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، تطورات المسار الدستوري ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة التي تُعقد بين لجنتي مجلس النواب والدولة. كما تناول اللقاء الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة ملف السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام الجاري.

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