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صور لآمر الكتيبة 55 معمر الضاوي من أمام محطة غرب طرابلس للكهرباء بعد فتح الطريق

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور لآمر الكتيبة 55 معمر الضاوي من أمام محطة غرب طرابلس للكهرباء بعد فتح الطريق الساحلي وانتهاء الاشتباكات مع قوة تتبع الداخلية بالمكان . #ليبيا #المرصد




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ليبيا مباشر

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