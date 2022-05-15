صور لآمر الكتيبة 55 معمر الضاوي من أمام محطة غرب طرابلس للكهرباء بعد فتح الطريق الساحلي وانتهاء الاشتباكات مع قوة تتبع الداخلية بالمكان . #ليبيا #المرصد