صور لآمر الكتيبة 55 معمر الضاوي من أمام محطة غرب طرابلس للكهرباء بعد فتح الطريق الساحلي وانتهاء الاشتباكات مع قوة تتبع الداخلية بالمكان . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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