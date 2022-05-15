نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الأحد (2022/05/15 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لايوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح متغيرة الاتجاه الى شلوق يتحول تدرجيا يوم الغد الى شرش على ساحل زوارة وطرابلس سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية الى قليلة السحب.
• الريح شرش ويكون متغير الاتجاه الى براني يوم الغد على الساحل من الخليج الى بنغازي ســـرعته تتراوح مــا بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل الخليج وبنغازي لظهور شبورة مائية.
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