صور .. جانب من آثار الاشتباكات التي دارت طيلة البارحة بين مجموعات مسلحة تابعة لل

صور .. جانب من آثار الاشتباكات التي دارت طيلة البارحة بين مجموعات مسلحة تابعة للدفاع والداخلية قبل عودة الهدوء الحذر للمنطقة صباح اليوم. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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