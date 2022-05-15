الشركة العامة للكهرباء تنشر صور للاضرار التى تعرض لها مشروع محطة غرب طرابلس الجد

الشركة العامة للكهرباء تنشر صور للاضرار التى تعرض لها مشروع محطة غرب طرابلس الجديدة جراء الاشتباكات التي وقعت بين قوات تابعة للداخلية والدفاع وتؤكد بأن هذه الأعمال ستؤخر استكمال المشروع . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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