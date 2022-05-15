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الشركة العامة للكهرباء تنشر صور للاضرار التى تعرض لها مشروع محطة غرب طرابلس الجد

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الشركة العامة للكهرباء تنشر صور للاضرار التى تعرض لها مشروع محطة غرب طرابلس الجديدة جراء الاشتباكات التي وقعت بين قوات تابعة للداخلية والدفاع وتؤكد بأن هذه الأعمال ستؤخر استكمال المشروع . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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